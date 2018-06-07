Рада Украины: Контроль над Одессой теряется

Сегодня, 17:54

Игорь Луценко, являющийся достаточно заметным парламентарием среди украинских депутатов, выступил с неожиданным заявлением. Исходя из его текста, официальному Киеву может угрожать окончательный развал страны.

Даже Рада Украины была вынуждена признать, что теряется контроль над Одессой. А если этот город, как и Донецк с Луганском окажутся «потерянными» - это уже то, что можно назвать угрозой для национальных интересов страны.

Депутаты в Раде Украины озаботились состоянием того, что сейчас происходит под Одессой и в самом городе, контроль над которым, по их мнению, теряется. Луценко сообщил о своём беспокойстве в аккаунте в Facebook. Он проинформировал своих подписчиков, что в этом городе набрал «невиданных масштабов террор против проукраинских активистов».

Он полагает, что контроль над Одессой со стороны официальных властей Украины теряется. Террор против тех, кто придерживаются антироссийской позиции, привёл к «невиданным масштабам».

А местные власти, как сообщает Луценко для Турчинова, занимаются лишь тем, что поддерживают местные антиукраинские организации.

В итоге он просит, чтобы Рада Украины вплотную занялась удержанием контроля над третьим по величине украинским городом.

Буквально накануне этого украинский публицист в эфире центрального проправительственного телеканала Украины сообщил о том, что Украину окончательно развалит борьба с русским языком. Получается, уже есть подтверждения этому.