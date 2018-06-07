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Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв уверен, что финансирование армии будет на ноле, а это станет главной причиной отступления Украины. Политическая ситуация в соседней стране каждый день усугубляется на фоне развития и укрепления России.

Отсутствие плана координации между силовыми структурами и властью привела Украину к краху. Об этом не раз сообщали эксперты, но окончательно «угробил» страну Порошенко, который проводит неправильную политику ориентированную на «уничтожение людей».

Для этого в стране отменили нормальную систему образования, провели медреформу, которая отказалась от проверок и мониторинга состояния подрастающего поколения.

Вдобавок, постоянные пожары в районе Чернобыля скрываются от людей, тем самым предрекая их на интоксикацию и гибель.

Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв уверен, что грядущие выборы в Украине в 2019 году станут помехой для наступления Порошенко на Донбасс. Об этом эксперт рассказал накануне в интервью.