Сегодня, 16:58

Необычный вопрос привлек внимание работников образования всей России. Президента проинформировали, что в городе отсутствует адекватный досуг для школьников после учебы в школе. Дети вынуждены идти домой и проводить время без присмотра старших, используя его не по назначению.

Во время «Прямой линии» Путина расспросили о продленке в Старом Осколе.

«Когда вернут продлёнку в начальные классы? Г. Старый Оскол», – говорится в обращении.

Ответ от президента не получен. Также как и на анонимный вопрос жителя Ставрополя.

«На Ставрополье ваши указы чиновникам не указ. Так и говорят: Москва далеко, мы здесь власть».