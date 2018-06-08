Россия собирается закупить 6 тысяч новых танков

Сегодня, 04:45

Москва решила утилизировать большое количество советской техники. Всего правительство собиралось отправить на свалку 10 тысяч единиц техники. Теперь же эта цифра может сократиться до 4 тысяч.

Генерал-лейтенант Александр Шевченко заявил, что в Россия собирается утилизировать 10 тысяч танков. Однако сейчас стало известно, что в соответствии с программой, до 2020 году уничтожат только 4 тысяч единиц техники. Было решено не утилизировать старые танки, а модернизировать их.

Однако это только планы и ничего сделано ещё не было. Эксперт из США Майкл Кофман заявил, что бюджет ограничен, поэтому всё больше и больше оружия будут только чинить и модернизировать. Очевидно, что Россия сокращает свои расходы на оборону, поэтому будет закуплено только 6 тысяч новых танков, по крайней мере так планируют сейчас, в итоге их число может стать меньше.

Ещё один из вариантов – отправка старых танков странам-союзникам, таким, как Сирия.

Как бы ни было, в будущем у РФ возможно появятся новые танки.