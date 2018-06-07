«Несмешной Петросян»: Дмитрий Гудков не оценил «Прямую линию» с Путиным

Сегодня, 16:53

Российский общественный деятель поделился мнением про «очередной бенефис Путина» на «Прямой линии», где президент России отвечает на вопросы простых людей.

В своём официальном аккаунте в Twitter политик написал: «Любому Петросяну однажды надо выйти на пенсию. А этот мало того, что опоздал, так еще и несмешной».

Гудков не забыл упомянуть «надои» и подчеркнул, что, как и в прошлом году, появляются повторения, как это было с «надоями». По мнению Дмитрия, «Прямая линия» не выполняет своих функций и является абсолютным фарсом.

В прошлом году Гудков уже высказывался о репетициях трансляции и задержаниях за «неправильные вопросы» и осудил Путина за нежелание выходить на настоящие дебаты с политическими оппонентами. «Миллион или два стучатся в Кремль в последней надежде — так не хотите же вы лишить их надежды? Вот и президент не хочет», - написал он.