Путину рассказали об очередях к онкологам и нехватке лекарств

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Такие сообщения поступили из Калининграда, Краснодара и других российских регионов. Глава РФ заявил, что к 2024 году правительство собирается выделить на строительство и оборудование онкоцентров 1 триллион рублей.

Во время «Прямой линии» Путину рассказали об очередях к онкологам в разных регионах государства. Кроме того, люди заявили и о нехватке лекарств для больных раком.

Президент РФ на это сказал, что к 2024 году в планах есть выход на уровень продолжительности жизни 80+ лет. Добиться этого без современных средств лечения просто нельзя, так же, как и побороть онкологию. Первое, как заявляет Путин, это выйти на уровень ранней диагностики рака в 70%. Сейчас же наблюдается только 30%. Тогда онкольные смогут жить больше пяти лет. Он также считает, что здесь стоит уделить внимание появлению в РФ качественных лекарств для химиотерапии, а также обучению экспертов.