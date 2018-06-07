Экс-депутат Журавко: Украинская власть превращает страну в свалку ядерных отходов

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Причиной заявления политика стал масштабный пожар в зоне Чернобыля, о котором жители страны не были вовремя предупреждены. По старому сценарию «замалчивания происшествий» чиновники утаили факт влияния вредных выбросов на будущее поколение.

Постоянный эксперт News Front Алексей Журавко в соцсети заявил о том, что строительство склада с ядерными отходами на территории Украины фактически превращает страну в крупномасштабную свалку.

Новый массив хотят возвести между бывшими селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области, уверяя людей в необходимости строительства объекта. Власть умышленно скрывает последствия недавнего горения 10 га Рыжего леса. При этом лес часто горит в этой зоне, что негативно влияет на радиационный фон. Украинская власть превращает страну в свалку ядерных отходов таким способом.

«Люди возмущены цинизмом действиями властей по вопросу строительства склада с ядерными отходами на нашей территории», - говорится в сообщении.