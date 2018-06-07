Подполковник армии США: Трамп на «крючке» у российской разведки и Путина

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Вышедший на пенсию подполковник армии США и телевизионный военный эксперт Ральф Питерс уверяет, что российские спецслужбы во главе с Владимиром Путиным давно взяли Дональда Трампа на «крючок».

В недавнем интервью телеканалу CNN Ральф Питерс заявил, что уверен в своих подозрениях о «близких» отношениях российского и американского президентов. Более того, он может доказать это документально. Бывший подполковник Питерс сказал, что Дональд Трамп стал идеальной мишенью для российской разведки и Владимира Путина лично ещё до вступления в предвыборную президентскую кампанию США.

Трамп «не умеет себя контролировать, обладает скверным характером, интересной финансовой историей и богатым опытом сексуальных похождений». Такой «кадр» был удобен для спецслужб России, потому Путин и приказал «вести» американского президента. Доказать это подполковник предлагает так называемым «Досье Стила», собранным на Трампа. В то же время, Питерс оправдался тем, что надеется на ошибочность своих суждений, хотя уверен в обратном.