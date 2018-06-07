Путин : Попытка силой вернуть Донбасс грозит Украине «тяжелыми последствиями»

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Президент России выразил надежду на то, что этого не произойдёт.

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что попытка силового возвращения Донбасса под свой контроль грозит Украине «тяжёлыми последствиями» для её государственности. Глава государства выразил надежду на то, что Киев проявит благоразумие и не станет прибегать к подобного рода решениям, а будет следовать минским соглашениям. Данное заявление политик сделал после вопроса одного из участников форума, спросившего у президента, что будет, если украинские силовики решат воспользоваться отвлечённостью России в связи с ЧМ-2018 и осуществят широкомасштабное наступление в Донбассе.

Ранее мы писали, что в Киеве озвучили три варианта возвращения Донбасса. Одним из них был силовой сценарий. Между тем, представители украинской власти подчеркнули, что по-прежнему отдают предпочтение политико-дипломатическому решению конфликта.