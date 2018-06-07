США напугала революционная ракета Ту-95

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Легендарные советские бомбардировщики снова заставляют о себе говорить. Новая боеголовка X-101 может пролетать расстояние до 4,5 тысячи километров, а также возможно она умеет менять направление во время полёта.

В США информагентство The National Interest, которое и напугала разработка, рассказало о советских бомбардировщиках Ту-95. Они возможно получили возможность перенаправлять крылатые ракеты, когда они уже были запущены и находятся в воздухе. Революционная ракета также может быть перенаправлена, когда она достигает цели. Это может открыть огромный потенциал для дальнейшей работы в этом направлении.

В Минобороны РФ в Facebook заявили, что в Сирии носитель Ту-95 5 июля вылетели с аэродрома Энгельс. Они совершили дозаправку в воздухе и нанесли удары по террористам в провинциях Хама и Хомс.

В итоге было уничтожено 3 крупных склада оружия и боеприпасов и небольшой командный пункт ракетой Х-101. Самолёты могли бы быть оснащены системой, которая перенаправляет полёт боеприпаса.

Как рассказал Василий Кашин, специалист из Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Москвы, теперь Х-101 сможет перенацеливаться, когда была выпущена.

Такая работа проводится, по словам Кашина, с того времени, как такую технологию придумали и начали использовать в США. Эксперт заявляет, что подобные системы возможно появятся в будущем на всех Ту-95, по мере их поставок на склады, но официального подтверждения этому нет.