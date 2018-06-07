Во время «Прямой линии» Путину пожаловались на чиновников в Ставрополе

Сегодня, 15:41

Неожиданный вопрос с прямым возмущением до президента так и не дошел. Во время трансляции «неудобное» сообщение пропустили мимо внимания, однако его наличие просто возмутило участников телемоста.

В 13:00 мск во время «Прямой линии» Путину адресовали сообщение в Ставрополе. Человек пожаловался на чиновников. Свое возмущение он выразил короткой фразой, по сути: «На Ставрополье ваши указы чиновникам не указ. Так и говорят: Москва далеко, мы здесь власть».

Такой неординарный крик души никак не прокомментировали в студии, и до президента текст сообщения не дошел.