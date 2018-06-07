Путин: Паритет с ведущими странами обеспечит новейшее оружие

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Президент России заявил, что соответствующие ракетные комплексы уже принимаются на вооружение российской армией.

Новейшее оружие позволит обеспечить паритет с ведущими военными странами, заявил во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин. По его словам, подобные разработки даёт возможность говорить с зарубежными странами на равных. При этом глава государства отметил необходимость начать диалог и создать адекватные текущему времени схемы международной безопасности.

Говоря о новейших разработках в сфере оборонной промышленности, президент выделил лазерный боевой комплекс, систему «Авангард», которую планируется поставить в войска уже в следующем году. Также Путин отметил, что российские конструкторы активно работают над двумя перспективными изделиями - ракетой малой дальности и подводным беспилотным аппаратом.

Ранее мы писали, что в Мьянме военные считают российское оружие «лучшим в мире». Местные солдаты и офицеры активно используют вооружение, произведённое в России, а также прочие зарубежные аналоги, в связи с чем, могут сравнить все достоинства и недостатки разного рода «инструментов войны».