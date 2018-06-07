Путин: В Европе публично обсуждают отмену санкций

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По словам главы РФ, об этом якобы говорят «на ухо».

Во время «Прямой линии» российский президент Путин заявил, что в «Европе уже публично обсуждают отмену санкций», направленных против РФ. Об этом, по его словам, говорят «на ухо». Однако конкретных примеров и чем подобный поворот событий может быть обусловлен, сообщено не было.

Путин считает, что нужно проводить диалог между странами. Западные страны понимают, что во время решения политических вопросов в регионе нужно учитывать мнение всех государств.