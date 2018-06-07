«Дело Собчака:» Ксении Собчак после интервью с Невзоровым захотелось принять душ

Сегодня, 15:09

По словам политика, он не стесняется и, улыбаясь, говорит очень плохие вещи про бывшего губернатора Санкт-Петербурга и отца Ксении Анатолия Собчака.

Известный журналист и политик Ксения Собчак на своей официальной странице в Instagram рассказала, что уже 10 июня фильм «Дело Собчака» будет представлен широкой публике на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. Женщина решила рассказать, что в создании ленты было самым трудным.

Собчак изначально хотела проявить журналистскую беспристрастность в интервью, а также любовь дочки к её отцу. В результате Ксения и режиссёр Вера Кричевская решили снять кино со всеми врагами и оппонентами Анатолия Собчака, чтобы рассмотреть их мотивы.

Неожиданным для Ксении стало именно общение с Невзоровым. Он говорил такие плохие вещи об отце политика, что ей после интервью с ним захотелось принять душ. Невзоров не просто красовался в кадре и называл себя «фашистом», он заявил дочери Собчака, как сидел в штабе Яковлева и делал ставки, умрёт ли политик от инсульта после выборов, или от инфаркта позже.

В это время Невзоров улыбался и смотрел в глаза дочери Собчака Ксении. После общения с ним у всех людей в студии сложилось ужасное впечатление.