Турчинов: Российские штрафбаты мешают продвижению ВСУ на Донбассе

Сегодня, 14:28

Александр Турчинов, занимающий пост Секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, заявил, что генеральным штабом РФ была изменена тактика ведения войны в Донбассе. Заявление прозвучало во время полемики на экспертном форуме в Киеве.

Турчинов подчеркнул, что тактика ведения войны на Донбассе, реализуемая генеральным штабом России, претерпела изменения. Он считает, что двум корпусам из состава восьмой армии поручили выполнение функций, аналогичные функциям, выполняемыми штрафбатами во времена Второй мировой войны.

По его мнению, их главной задачей стало: любой ценой помешать продвижению украинских военных до прихода основных сил. Это и якобы явилось причиной неудач ВСУ в последнее время.

Несмотря на обвинения Турчинова в некомпетентности со стороны СБУ и предложении отправить его в отставку, политик продолжает обвинять Россию в подготовке наступления в Донбассе. Несмотря на подобные заявления, Турчинов продолжает настаивать на том, что ВСУ в состоянии уничтожить российские войска, находящиеся с его слов на Донбассе, всего за несколько недель.

Александр Турчинов также убежден: ВСУ не воевали с РФ в 2014 году за Крым, т.к. Украина не имела реальной и сильной власти.

Еще раньше Турчинов признался, что в 2014 году солгал украинцам о том, что армия их защитит, если Россия проявит «агрессию», чтобы скрыть информацию о недееспособности украинской армии во избежание паники и для успокоения народа.