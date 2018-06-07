Путин считает пошлины США «санкциями против Европы»

Сегодня, 14:17

Глава РФ в рамках «Прямой линии» заявил, что стоит придумать единые для всех стран правила поведения в сфере безопасности и экономического взаимодействия.

Путин считает, что его партнёры думали, что их подобная политика, связанная с санкциями и ограничениями, не коснётся. Но сейчас это случилось. Глава РФ называет пошлины США на сталь и алюминий «санкциями против Европы», Канады и Мексики. Однако эти законы просто по-другому сформулированы.

Путин считает, что всё это связано с нацинтересами США. В связи с этим можно создать ряд правил, которые регулировали бы подобные процессы, понимание которых существует.