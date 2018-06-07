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Путин заявил, что странам Запада придется считаться с интересами России.

Президент отметил, что третья Мировая война может оказаться концом цивилизации. После второй мировой войны страны живут в мире, так как глобальных конфликтов между ведущими военными державами нет. Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного сообщества.

Глава РФ утверждает, что сейчас нет предпосылок для начала третьей мировой войны, однако постоянные конфликты между разными странами, такими как Ливия, Иран, Сирия и так далее нарушают мирное взаимодействие.

Многие эксперты и политологи считают, что ситуация в мировой политике накаляется. Запад ищет любые методы, чтобы зацепить Россию. Российская сторона в свою очередь демонстрирует своё мощное оружие, запугивая врагов. Политологи уверены, что пока никто не посмеет противостоять России, так как для этого потребуются огромные ресурсы, и не факт, что агрессия против России даст свои плоды.

В ходе Прямой линии Путин рассказал, когда будет третья Мировая война. В соцсетях начали обсуждать слова президента, отметив, что Владимир Путин сделает все, чтобы Россия продолжала держать имидж величайшей страны во все мире.