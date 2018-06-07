Россияне пожаловались на цену самолета по маршруту Москва-Владивосток

Сегодня, 13:02

Жители Дальнего востока не чувствуют себя частью России. Об этом они сообщили во время Прямого эфира президенту РФ Владимиру Путину.

Жители Приморского края недовольны, что они "отрезаны от мира". Подорожание билетов Москва-Владивосток в летний период шокировало население Дальнего востока, теперь они должны тратить огромные деньги на перелеты. Россияне попросили Путина обратить внимание на этот вопрос.

Лидер РФ отметил, что есть программа, которая субсидирует перелеты и работает на отдельные категории граждан. Путин считает, что нужно расширить географию и время применения субсидии, а также возростные группы. Он понижении стоимости билетов Москва-Владивосток речи не идет. Соответственно жители Дальнего Востока продолжать платить огромные деньги за перелеты.