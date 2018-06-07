Соцсети обвинили Путина в "переводе стрелок" на губернаторов

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Пользователи считают, что президент России специально "скидывает" неудобные для него вопросы на других представителей власти.

Сегодня россияне могут задать любые вопросы президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Однако не всегда граждане могут получить ответ именно от государственного лидера, ведь по мнению соцсетей, Путин отвечает только на те вопросы, которые удобны для него. А обращения россиян, на которые он не способен отреагировать, президент переадресовует губернаторам и министрам.

Другие пользователи соцсетей, которые не разделяют такое мнение, утверждают, что даже чисто физически Владимир Путин не способен все помнить и всем отвечать одновременно. На Прямой линии Путин расскажет о ближайших планах Российской Федерации, об успехах за минувший год и достижениях в политической и экономической сферах.