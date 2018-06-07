Путин рассказал россиянам о повышении налогов

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Президент России ответил на один из наиболее актуальных и волнующих общество вопросов в ходе «Прямой линии».

Президент России Владимир Путин рассказал о повышении налогов. В ходе ежегодной «Прямой линии» сегодня, 7 июня, главе государства задали вопрос о налогообложении граждан. В частности, один из участников мероприятия поинтересовался у политика о повышении сборов. Президент в свою очередь ответил россиянам, что 8 триллионов рублей, необходимые для выполнения майского указа, «не синтезируются из воздуха». Налоги для этого и нужны, чтобы вывести большинство граждан из-за черты бедности. Вместе с тем руководитель страны заметил, что налоги для населения особых перемен не претерпят. О сборах с бизнеса глава государства ничего не уточнил.

Ранее мы писали, что медики из Коми пожаловались Путину на ужасные условия своей работы. Сотрудники одного из медучреждений более были не в силах терпеть отношения руководства к себе и решили обратиться напрямую к президенту.