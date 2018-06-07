Путин подчеркнул, что Россия высоко ценит отношения с Монголией

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Заявление президент РФ отправил участникам серии мероприятий «Российско-монгольская инициатива - 2018». Владимир Владимирович активно придерживается в политических отношениях с другими странами принципов помощи тем, кто лояльно и дружелюбно относится к РФ на продолжении длительного времени.

Своим приветствием Путин выразил солидарность с участниками «Российско-монгольской инициативы – 2018».

«В России высоко ценят отношения с Монголией, опирающиеся на давние традиции дружбы, добрососедства и взаимного уважения», - гласит текст документа.

Напомним, что торговые и экономические отношения между странами начали действовать более 95 лет тому назад. В советское время Монголия имела негативный опыт отдаления политики от РФ, но эту оплошность успешно исправили.