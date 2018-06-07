СМИ: Российский атлет Клоков предлагал организовать встречу Трампа с Путиным

Сегодня, 12:05

Спортсмен якобы выступал инициатором переговорного процесса на данную тему.

В американских СМИ появилась информация, что российский атлет Дмитрий Клоков предлагал организовать встречу лидеров России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа. Отмечается, что миллиардер тогда ещё не был главой Белого дома. Речь идёт о 2015 годе. ПО данным прессы, дочь магната Иванка Трамп якобы обращалась к юристу отца Майклу Коэну, чтобы тот нашёл контакты с Клоковым. Спортсмен в своё время, по данным источников, вызвался помочь организовать встречу Трампа с Путиным. Предметом дискуссии должна была быть идея строительства башни Trump Tower в Москве. После публикации данной информации в СМИ российский тяжелоатлет отреагировал на неё буквально сразу же, заявив, что никогда в таких переговорах участия не принимал, тем более не был их инициатором.

Ранее мы писали, что Путин высказал слова сожаления о «несостоявшейся встрече» Трампа с Ким Чен Ыном. Позже, впрочем, стороны договорились о возобновлении переговоров.