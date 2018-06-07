Меланья Трамп встала на сторону мужа в скандале с порноактрисой

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Оскорбленная и униженная первая леди не решилась рушить авторитет президента США в глазах его избирателей. Меланья акцентировала внимание прессы на недоверии к словам Дэниелс, которая таким гнусным способом решила зарабатывать деньги для своей безбедной жизни. На такой шаг Сторми решилась, поскольку старость не за горами, а ее популярность давно угасла.

Меланья Трамп встала на сторону мужа Дональда. В скандале с порноактрисой Сторми Дэниелс все обсудили пикантные подробности взаимоотношений президента США сразу с двумя женщинами. После долгих извинений и отрицаний со стороны Трампа Меланья приняла позицию супруга.

Возможно, это она сделала для того, чтобы поскорее закрыть тему обсуждения. Некоторые эксперты утверждают, что первая леди не смогла простить такого позора своему мужу и решила действовать против него методами примирения. Но результат ее негодования будет скоро налицо.