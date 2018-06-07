В США считают фейком запуск ракеты с Су-57 в Сирии

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Крылатые ракеты в Сирии российский истребитель пятого поколения попросту не мог запустить, считают эксперты.

Эксперты и военные специалисты из США подвергли сомнению факт запуска крылатой ракеты с Су-57 в Сирии. В Минобороны страны заявили в комментарии СМИ, что такой информацией не обладают.

Вместе с тем многие аналитики заявили, что это попросту невозможно, поскольку российское руководство вряд ли стало бы рисковать новейшей разработкой, используя её в зоне боевых действий, в непосредственной близости с границами недружественных стран или стран, которые могли бы заполучить фрагменты данной ракеты и использовать их в своих целях. Видео же, которое якобы было призвано продемонстрировать правдивость заявлений российских военных, скорее всего, является фейком и могло быть снято на любом полигоне при испытании данного вида вооружения.

Ранее мы писали, что истребитель Су-57 оснастят «абсолютным оружием». Управляемая ракета класса «воздух-воздух» не будет иметь аналогов в мире и станет настоящей угрозой для самолётов НАТО, уверены эксперты.