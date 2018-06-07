«Украина-не проститутка»: Ефремову жёстко ответили на предложение отдать Крымский мост

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Украинский журналист Айдер Муждабаев заявил, что государство никогда не рассматривало и не будет рассматривать вариант о фактической «продаже» Крымского полуострова или же обмене его на деньги.

Недавно актёр Михаил Ефремов на шоу Юрия Дудя рассказал, как Россия может помериться с Украиной. Он высказал предложение отдать Крымский мост. Государство могло просто бы брать деньги с каждого автомобиля за возможность проехать, а РФ к тому же 15 лет могла снабжать Украину бесплатно газом.

На эти слова было много негативной критики. Сейчас же Ефремову жёстко ответили на его предложение в Украине. Журналист Айдер Муждабаев считает Ефремова хорошим актёром, но его слова были или шуткой, или обычной глупостью.

Журналист заявляет, что Украина-не проститутка, которая может просто взять деньги. Муждабаев сообщает, что так решить ситуацию не получится. Он добавляет: «Ворованное нужно возвращать в полном объёме, в том числе и мост».

В завершении журналист добавил: «Варианты предложить Украине взамен на территории деньги или что-то ещё – пусть обсуждают в своём борделе».