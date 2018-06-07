США признали, в какой военной сфере отстают от РФ

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Вооружённое противостояние в мире никуда после окончания «холодной войны» не девалось. Западные «партнёры» наращивают свои «мускулы».

В России тоже поняли необходимость подобных действий, некоторые из которых оказались очень эффективными. Это признали даже в США, где эксперты сообщили, в какой военной сфере они значительно отстают от РФ.

Как оказалось, это такая высокотехнологичная область, как средства для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти российские системы продолжали своё развитие и после того, как распался СССР.

В США, по мнению экспертов, работы в этой военной сфере были приостановлены, поскольку исчезла «угроза Москвы».

Как итог, на протяжении нескольких последних лет военные США сталкиваются с абсолютной невозможностью противостоять комплексам РЭБ РФ и сложным операциям, проходящим с их применением.

РФ тестирует всё новые и новые разработки в этой сфере. При этом, применяется многоуровневая защита. Системы РЭБ взаимодействуют с радарами раннего предупреждения и средствами ПВО.

В Сирии и на Чёрном море военные РФ занимаются активным сбором и анализом электронных сигналов, исходящих от ракет и летательных аппаратов западных стран. Это поможет очень эффективно бороться с ними.

С не меньшим страхом военные США ожидают и возвращения на боевое дежурство «проклятия» их авианосцев во времена «холодной войны».