РФ возрождает «проклятие» авианосцев США – Ту-22М3

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Россия в условиях обостряющегося противостояния в мире занимается не только выпуском новейших вооружений. Она модернизирует и «старые», доказавшие свою эффективность.

В частности, это сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, который возрождает РФ. В период холодной войны военные США называли его «проклятие» для их авианосцев.

Угроза для ВМФ США являлась настолько реальной и серьёзной, что там была разработана целая доктрина, как противостоять Ту-22М3. Для этого были разработаны специальные многоцелевые истребители Grumman F-14 Tomcat с управляемыми ракетами и корабельная боевая система Aegis. Однако, и это не гарантировало для авианосцев надёжную защиту.

F-14 уже давно снят в США с производства, а вот в РФ парк Ту-22М3 продолжает существовать. Правда, он уже не настолько велик, как было во времена СССР.

В то же время, он и до сих пор является опасностью для авианосцев США. В особенности, если Ту-22М3 вооружат ракетами Х-32.

Палубные штурмовики не обладают достаточной скоростью для того, чтобы перехватить Ту-22М3 до того, как тот осуществит ракетный пуск.

Х-32 является сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой с современной системой наведения, защищённой от влияния помех. Её дальность – тысяча километров.

Таким образом, заключают военные США, «проклятие» авианосцев возвращается.