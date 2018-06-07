Премьер Норвегии: Россия может создать угрозу, не пересекая границы

Сегодня, 08:21

Эрна Сульберг, в рамках своего выступления в лондонском Королевском институте объединённых родов войск, заявила, что если российский военный потенциал будет усилен, то РФ не нужно будет заходить на территорию другого государства.

Премьер Норвегии также считает, что сейчас её государство не видит угрозу именно для себя. По словам главы правительства, в этом вопросе необходимо заниматься сочетанием политики сдерживания и вести двустороннее сотрудничество.

Эрна Сульберг считает, что за десять лет Россия занималась модернизацией своего военного потенциала, речь идёт не только о ядерном, но и об обычном оружии. Это означает, что теоретически РФ может создать угрозу, не пересекая границы европейских государств.

Глава правительства Норвегии добавляет, что существующая внешняя российская политика, ситуации на ближнем Востоке и Африки, угрозы в сфере кибербезопасности – ситуации, из-за которых необходимо вести диалоги между странами, а также обеспечить тесное военное сотрудничество с Великобританией, её соседями и НАТО.