КНДР ликвидировала главный ядерный полигон

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Северная Корея стремится показать свое миролюбие и ликвидирует участки, где прежде проходили тестирование опасных боеголовок. Особенно это актуально перед встречей ее главы с Трампом.

Перед саммитом в Сингапуре между КНДР и США, где встретятся американский лидер Дональд Трамп и его северокорейский коллега Ким Чен Ын, Пхеньян почти закончил демонтаж ракетного полигона. По данным экспертной группы из США, ране на полигоне возле Кусона военные испытывали ракеты средней дальности. Работу по ликвидации участка начали в начале последнего месяца весны 2018 года и к настоящему моменту практически завершили - главный ядерный полигон страна ликвидировала.

Такой ход специалисты больше считают символическим. Тестирование боеголовки прошло с успехом и теперь их примут на вооружение. В последнее время КНДР достигла заметного прогресса в развитии ядерной технологии, поэтому теперь может позволить себе такой акт доброй воли.