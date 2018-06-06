Россия перевела ООН 12 млн долларов на миротворческие нужды

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Ресурсы Москва перевела вчера, 5 июня. Полученные средства пойдут на мероприятия в Гаити и Конго.

Всего Россия перевела на миротворческие миссии ООН 12,8 миллиона долларов как прежде начисленные взносы на нужды организации. ООН использует деньги на наведение порядка в Конго и островной стране в Карибском море.

В Конго в настоящее время имеется один из самых объемных контингентов ООН. Военнослужащие занимаются ликвидацией вооруженных банд в южной и восточной части островного государства. В этом регионе Организация действует с прошедшего года, миротворческие подразделения задействованы в наведении общественного порядка, также они занимаются обучением местной полиции.