Меркель: Россию невозможно вернуть в G8

Сегодня, 19:10

Канцлер Германии заявила, что причиной для исключения государства из сообщества ведущих держав послужило именно отсоединение Крыма от Украины. Такие обстоятельства нарушают международное право и привели к разладу миропорядка, считает политик.

Ангела Меркель заявила, что Россию невозможно вернуть в G8, ведь другие семь стран придерживаются установленных правил и не нарушают их, чего нельзя сказать о российской стороне. Как отметила канцлер ФРГ, она и ее коллеги готовы к диалогу с Москвой по всем направлениям, однако о восстановлении ее членства в «Большой восьмерке» речи пока не идет.

В данный момент членство в G7 сохраняет Германия, Франция, Япония, Британия, США, Италия и Канада. В России на тему возвращение в сообщество отвечают скептически, политики не намерены бороться за место в G8, и не собираются этого скрывать.