В Верховной Раде поддержали запрет трансляции в Украине ЧМ–2018

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Соответствующее постановление одобрил парламентский комитет по свободе слова.

В Верховной Раде предварительно одобрили запрет трансляции украинскими телеканалами чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018), который пройдёт в России в июне-июле. Соответствующую информацию сообщила замглавы парламентского комитета по свободе слова Ольга Червакова на своей странице в социальной сети Facebook. По её словам, трансляцию предлагается запретить как такую, которая «нарушает права и интересы граждан Украины». Пока проект постановления был одобрен лишь на заседании профильного комитета. Ожидается, что документ вынесут на рассмотрение уже в ближайшие дни. В чём именно проявляется данное нарушение, не известно. До последнего времени никто в Украине не решался приобрести права на показ ЧМ-2018. В мае стало известно, что трансляцию покажет оппозиционный телеканал «Интер».

А между тем, на днях сообщалось, что британский телеканал BBC запустит трансляцию ЧМ-2018 в Ultra HD и VR. Наблюдать за событиями на российских футбольных полях в высоком качестве смогут миллионы поклонников футбола по всему миру.