Запашный ответил на предложение Ефремова подарить Украине Крымский мост

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Артист и глава Большого Московского государственного цирка убежден, что высказаться подобным образом может либо глупец, либо человек, жаждущий эпатажа. По мнению культурного деятеля, вопрос по полуострову уже давно закрыт, и с этим он согласен с президентом Путиным.

Эдгард Запашный не оставил без внимания данную тему и ответил на предложение Михаила Ефремова подарить Украине Крымский мост. Такое заявление актер сделал в интервью Юрию Дудю, а также предложил таким образом соседним странам помириться. Запашный считает, что «мы не находимся на рынке», поэтому спекулировать вопросом и поднимать собственный рейтинг в глазах украинских журналистов не стоит.

По высказыванию Ефремова поступили комментарии от других известных личностей, артистов и политиков, и многие категорически не согласны с таким предложением. По мнению большинства россиян, Крымский мост нужен именно для обеспечения полуострова связью с материковой Россией, и для других экономических и общественных целей.