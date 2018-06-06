В США полёт «всепогодных» F-35 отложили из-за шторма

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Британские военные заявили, что не смогут гарантировать, что спасут пилотов в случае, если те катапультируются.

Трансатлантический перелёт четырёх «всепогодных» истребителей F-35 Lightning II из американского штата Южная Каролина в британский Норфолк отложили из-за шторма. Военные Великобритании возмутились данным инцидентом, поскольку считают, что самолёты за 150 миллионов фунтов стерлингов, в опционал которых входит в том числе полёты в непогоду, должны были выполнять такого рода задачи. В Минобороны Соединённого королевства, впрочем, пояснили, что переброску машин отложили ввиду того, что британская сторона не смогла предоставить гарантий безопасности пилотам, если те катапультируются над океаном. Также там заметили, что перелёт планировался не в боевых условиях и спешка для осуществления данного маневра не требовалась.

Ранее мы писали, что Реджеп Эрдоган потребовал от США поставки обещанных F-35. В Турции намекнули, что если Вашингтон откажется продавать новейшие самолёты, то Анкара найдёт альтернативные способы решения данной проблемы, заказав у России Су-57.