Сегодня, 17:55

Недовольство спровоцировано тем, что россияне заняли позиции вблизи ливанской границы. Об этом журналистам сообщили представители альянса, поддерживающие Башара Асада.

Reuters сообщает о том, что военные России разозлили «Хезболлу», которую поддерживает Иран. Недовольство вызвано тем, что отечественные солдаты установили свои позиции близко с границей к Ливану. Ситуацию урегулировали 5 июня, тогда российские ВС уступили армии Сирии позиции, базирующиеся неподалеку от Эль-Кусайра в провинции Хомс. По словам военного командира, эти манипуляции не являлись согласованными. Отмечается, что это не связано с борьбой против террористов запрещенной в России ИГ*, так как они были разгромлены правительственной армией и «Хезболлой». В Минобороны РФ не комментируют инцидент.

Стоит подчеркнуть, что «Хезболла» не признана в России в качестве террористической организации, в отличие от Канады, США, Израиля, Египта, Лиги арабских государств (с 2016 года) и стран Персидского залива, частично она запрещена в ЕС, Австралии и Великобритании.