«Нужно лечиться»: Клинцевич прокомментировал заявление Ефремова о Крымском мосте

Сегодня, 17:05

Сенатор уверен, что врачи должны обследовать актёра на предмет наличия расстройств психики.

Член Совета Федерации Франк Клинцевич прокомментировал заявление Ефремова о Крымском мосте. Замглавы комитета по обороне уверен, что актёру нужно начать лечиться от алкоголизма. К тому же сенатор призвал психиатров проверить, «с какого бодуна» он решил, что вправе единолично решать судьбу недавно возведённой переправы через Керченский пролив. Политик высказал мнение, что подобного рода лицам стоит следить за тем, что они говорят, а также осознавать возможные последствия своих заявлений. Ефремову Клинцевич посоветовал трезво оценивать ситуацию.

Напомним, ранее Михаил Ефремов на вопрос журналиста Юрия Дудя о возможном урегулировании напряжённости между Россией и Украиной ответил, что сделать этом можно путём передачи Крымского моста Киеву либо же путём обеспечения бесплатных поставок газа украинской стороне.