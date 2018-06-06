Россия возглавила десятку наименее миролюбивых стран мира

Сегодня, 17:06

Из 163 стран, индекс которых определяли эксперты, российское государство оказалось на 154 месте, тем самым открывая рейтинг аутсайдеров. В сравнении с прошлым годом стране пришлось уступить всего одну позицию, но и не поднялась выше по списку.

Россия в новом рейтинге возглавила десятку наименее миролюбивых стран мира, куда также попали Южный Судан (161), Афганистан (162), а также самая немиролюбивая страна Сирия, занявшая последнее место. Тем временем, самыми миролюбивыми оказались Исландия, Новая Зеландия и Австрия, открывающие список лидеров по всем показателям.

Эксперты настаивают, что в настоящее время уровень миролюбия во всем мире падает, а расходы стран на военные цели постоянно растут, что приносит ущерб простым гражданам. За последнее время убыток государственных средств на обеспечение безопасности больше всего понесли Китай, Россия и ЮАР.