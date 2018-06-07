В США признают неисправности и проблемы с новым истребителем F-35

Сегодня, 00:15

Самолёт сейчас находится на финальной фазе разработок. Однако Конгресс предупредил Министерство обороны, что пока думать о масштабном производстве ещё рано. Стоит подождать, пока инженеры и учёные полностью убедятся, что в самолёте нет никаких недочётов.

В октябре 2019 года в США хотят принять решение открыть полномасштабное производство новых истребителей пятого поколения F-35. Но отчёт правительства за 5 июня гласит, что оно собиралось решить ряд критических недостатков после полномасштабного производства. Решение этой проблемы и неисправности сейчас приведёт к увеличенным затратам. Об этом сообщают западные информагентства.

Сейчас же Министерство обороны ожидает, что программа F-35 закончится тогда, когда все недостатки выявят и исправят ещё до тестирования и оценки. Проблема же в том, что для части проблем нужен работающий и функционирующий истребитель. Поэтому их, в данном случае, просто официально признают, а затем исправят. Такой процедуры требует закон.

Кроме того, глава программы F-35 Матем Винтер заявил, что будет применён принцип быстрой модернизации программного обеспечения во время тестов. То есть во время полётов самолёта будут находиться ошибки, а также предлагаться новые системы, которые будут изменять и обновлять каждые несколько лет.

Сейчас же для решения уже найденных проблем Конгресс выделит для F-35 ещё некую крупную сумму денег. Часть суммы уйдёт также на доработку и модернизации систем.