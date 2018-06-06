Блогер Илья Варламов приглашает мэров на прогулку

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Основным условием является отсутствие «показухи». На предложение уже откликнулись 4 представителя власти.

Известный блогер Илья Варламов разработал новый проект на своем YouTube канале, назвав его «Прогулка с мэром». Суть проекта в том, что блогер приглашает мэров на прогулку, он будет встречаться с главами городов России и, гуляя по улицам, показывать инфраструктуру, общаться с населением, указывать сильные и слабые стороны города и тому подобное. Маршрут прогулки будет генерироваться случайным образом с помощью компьютера, который укажет начальный и конечный пункты. Отмечается, что прогулка может быть достаточно длинной и предполагать обход почти по всему городу, а может ограничиться ходьбой по нескольким кварталам.

Основное условие такого променада в том, что заранее к нему готовиться нельзя, то есть будет поддерживаться формат живого общения без подготовки ответов на вопросы. Также одним из основных условий является то, что нельзя пользоваться машиной: только пеший ход, велосипед, общественный транспорт или даже упряжка собак, то есть что угодно, но не машина. Это необходимо для того, чтобы встреча прошла «без показухи». На предложения Варламова откликнулось уже 4 мэра, трое из которых мэры столиц региона. Среди них и мэр Красноярска Сергей Ерёмин. Принял его отклик блогер или нет, на данный момент неизвестно.

Напомним, в Красноярске Варламов был в 2016 году, раскритиковав набережную, открытые мусорные баки во дворах и множество других факторов, которые возмутили блогера.