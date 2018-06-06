Леонид Слуцкий убежден, что подходить к вопросу об ответственности за оскорбления руководства страны надо деликатно

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«Считаю необходимым высказать свое мнение: подходить к этому вопросу нужно предельно взвешенно, я бы даже сказал – деликатно. Хотя бы потому, что речь идет о некоторых недобросовестных СМИ, а возможные нововведения будут касаться всех», – написал в среду в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, добавив, что «о каких-либо конкретных мерах речь пока не идет».

Напомним, что накануне на заседании российского парламента лидер ЛДПР Владимир Жириновский поднял вопрос об ответственности за «оскорбительный и клеветнический характер» выступлений некоторых журналистов: «Мы не просим вводить ограничения, но оскорбления в адрес высших должностных лиц – это то, чего не делает ни один человек на земле на нашей, даже Маккейн выступает менее резко».

Спикер Госдумы согласился, что проблема требует внимания и изучения. В связи с этим Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по международным делам проанализировать законодательство Совета Европы в этой сфере.

«Было бы правильно посмотреть, как решаются эти вопросы на законодательном уровне в рамках европейских государств, возможно, мы найдем ответы на эти вопросы», – заявил Вячеслав Володин.

Как считает председатель международного комитета Госдумы, эта проблема существует уже не первый год: сотрудники некоторых изданий действительно путают свободу слова со вседозволенностью, а критику – с прямыми оскорблениями, добавив, что «клевета и откровенная грязь в адрес российской власти кое для кого стали редакционной политикой».

Однако Леонид Слуцкий убежден, что решение этого вопроса не должно превращаться в полицейщину:

«Никто нас за это не похвалит», – написал политик, добавив, что нужно обязательно выслушать мнение самих представителей журналистского сообщества по этой теме.