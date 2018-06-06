В Сеть попало фото ЗРК «Бук», который мог сбить Boeing 777 над Донбассом

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Некий блогер по имени Павел завил в Facebook, что этот комплекс якобы принадлежит Украине и был завезён 17 марта 2014 года. На снимках видно, как машина на платформе проходит через пост ГАИ.

Как заявил автор поста, ЗРК «Бук», который мог в 2014-м году сбить Boeing 777 над Донбассом, прибыл из Днепропетровска. На снимке он запечатлён в Ясиноватая. Этот населённый пункт в 2014 году захватили военные из ДНР.

Однако, здесь появляется вопрос подлинности или актуальность фото «Бука», которое попало в Сеть. Никаких данных о том, что эти снимки были сделаны именно на Донбассе, нет.

Дело в том, что в 2016 году по итогам брифинга МО РФ и концерна «Алмаз-Антей» было решено, основываясь на данных радиолокационной разведки, что во всём регионе полёта Boeing 777 не было замечено ни самолётов, ни ракет ЗРК «Бук». Эти официальные данные, предоставленные Россией, была даже в основном отчёте DSB. Возможно, что Boeing был также сбит ракетой, которая попросту для гражданских радаров невидима, или же летела намного выше лайнера.

Эксперты также заявляли, что если данные ложные и самолёт всё же сбил «Бук», то это был комплекс М1-2, который Россия выпускала в 1998 году. Это важно, ведь у Украины такого орудия никогда не было и нет. К такому выводу пришли специалисты из Голландии. Кроме того, на месте происшествия были найдены остатки ракеты для этого «Бука».