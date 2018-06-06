Ужасный разговор с Трампом Макрон сравнил с неаппетитными сосисками

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Французский президент решил не раскрывать детали телефонного разговора с американским лидером. Комментируя беседу, глава Франции привёл слова первого «Железного» имперского германского канцлера Отто фон Бисмарка.

В итоге телефонный разговор с Трампом Макрон сравнил с неаппетитными сосисками. По словам президента Франции, Отто фон Бисмарк когда-то сказал, что если бы люди узнали, как делают сосиски, то они бы больше не ели этот продукт. Поэтому Макрону нравится видеть еду уже готовым продуктом. Он считает, что комментарии поваров не улучшили бы аппетит и продажи.

По итогам беседы Макрона и Трампа официальные французские власти заявляли, что их лидер назвал факт введения США ряда пошлин на ряд европейские, мексиканские и канадские товары шагом ошибочным и даже незаконным. В заявлении Белого дома упоминалось, что Трамп и Макрон беседовали о миграции и торговле. Сам же президент Франции дал обещание, что проведёт «откровенную и прямую дискуссию» на встрече в Канаде.

Недавно CNN, ссылаясь на анонимные источники, заявлял, что разговор между двумя президентами был «ужасный». Якобы Макрон решил быть искренним в отношениях с Трампом, но тот не может терпеть подобного рода критику.