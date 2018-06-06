Российские «Терминаторы» получат боеприпасы с дистанционным взрывателем

Сегодня, 14:35

БМПТ были показаны на Красной площади на параде Победы. Боеприпасы установят до 2020 года, сообщает Юрий Набоков, генеральный директор НПО «Прибор».

По словам Юрия Набокова, к 2020 году российские «Терминаторы» получат боеприпасы, оснащенные дистанционным взрывателем. На сегодняшний день специалисты работают над созданием боеприпаса с 30-миллиметровым калибром. Отмечается, Министерство обороны России примет на свое вооружение данные БМПТ.

Набоков подчеркнул, что на данный момент готовится партия для государственных тестов, в рамках программы весь цикл испытаний намереваются закончить за два года. Первый контракт на поставку «Терминатора» для ВВС России подписали на форуме «Армия-2017». Первая версия танка была создана мощностями «Уралвагонзавода».