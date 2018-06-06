Украинские власти признали превосходство России на Азовском море

Сегодня, 10:40

Украинские власти постоянно нагнетают обстановку в акватории Азовского моря и пытаются доказать свое превосходство. Российские специалисты утверждают, что Украине не хватает ресурсов и необходимой техники для противостояния России.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян признал, что украинскому флоту, который дислоцируется в акватории Азовского моря, не хватает технического ресурса для отпора противнику. Специалист заявил, что имеющаяся техника устарела морально и значительно уступает по мощности техническому оснащению, которым обладает российский флот.

Слободянюк признал превосходство России на азовском море и заявил, что противник постоянно демонстрирует силу. Несмотря на это украинские власти заявляют о полной готовности дать отпор российскому флоту и не допустить захвата территории государства.

Напомним, что в понедельник 4 июня в ВМС Украины распространили информацию о закрытии трех районов Азовского моря для проведения полномасштабных боевых учений. Такие ограничения будут действовать до осени. Такие действия необходимы для предотвращения нависшей российской угрозы, заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко.