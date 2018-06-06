В США модернизируют «третью руку» для стрельбы из пулемёта

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Разработка учёных должна улучшить показатели стрельбы из тяжёлых пулемётов.

В США местные инженеры вовсю работают над созданием вспомогательного устройства, позволяющего военным долгое время эффективно вести прицельный огонь из стрелкового оружия. По данным местных СМИ, специалисты уже модернизируют «третью руку» для стрельбы из пулемёта. В настоящее время она уже проходит испытания на полигонах. Данный гаджет выполнен из углепластика, крепится к поясу бойца и поддерживает оружие в боевом положении, тем самым позволяя экономить силы, как правило, затрачиваемые на удержание пулемёта или штурмовой винтовки. Конструкция распределяет вес оружия и даёт возможность даже освободить руки. Как показали испытания, «третья рука» улучшает кучность стрельбы и снижает усталость.

Ранее мы писали, что армия США планирует взять на вооружение новые пистолеты-пулемёты. Новое эффективное оружие для поражения противника на коротких и сверхкоротких дистанциях уже проходит испытания.