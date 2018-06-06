National Interest выпустил статью о «смертоносном» автомате Калашникова

Сегодня, 08:54

Обозреватель утверждает, что АК может стать серьёзным инструментом в руках, как малообученных военных, так и в руках профессионалов.

Американское издание National Interest рассмотрело в очередном своём материале преимущества российского стрелкового оружия, в частности, АКМ и АК-74. В статью о «смертоносном» автомате Калашникова журналисты включили сравнительные характеристики относительно показателей западных аналогов. По мнению экспертов издания, стрелковое оружие ни в чём не уступает современным штурмовым винтовкам, к разряду которых относится на Западе. Показатели стрельбы АК по-прежнему достаточно высоки и позволяют претендовать на лидерство в данном сегменте. Характеристики автомата дают возможность сделать из него эффективный инструмент войны как в руках малообученных бойцов, так и в руках профессионалов.

Ранее мы писали, что «Калашников» продемонстрировал миру преимущества пистолета «Витязь». Данное стрелковое оружие предназначалось для подразделений по борьбе с терроризмом.