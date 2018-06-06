Шойгу встретился с главой Минобороны Монголии

Сегодня, 08:16

Руководители военных ведомств обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества.

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл рабочую встречу с главой Минобороны Монголии Нямаагийном Энхболдом. Мерооприятие прошло накануне в Кызыле. Стороны обменялись мнением по ключевым вопросам. Ключевая роль была отведена ситуации с военным и военно-техническим сотрудничеством двух стран. Шойгу, в частности, на пресс-конференции заметил, что обе стороны пришли к определённым итогом и наметили совместные действия в оборонной сфере. Их, по словам министра, предстоит воплотить в общий план действий. Он также подчеркнул, что с учётом мнения монгольской стороны его можно будет воплотить в жизнь в достаточно короткий срок. Первые мероприятие в данном направлении идут уже достаточно неплохо, заметил Шойгу.

Ранее мы писали, что глава Минобороны России побывал на заседании Совета министров ОДКБ в Казахстане. Там он встретился с коллегами из Беларуси, Армении, Киргизии, Таджикистана и Казахстана.