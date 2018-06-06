Над Черногорией начала работать военная воздушная полиция НАТО

Сегодня, 07:45

На официальной странице альянса в Twitter появилась видеозапись, на которой два истребителя F-16 Fighting Falcon совершили полёт-сопровождения черногорского правительства.

Это произошло в рамках недавней церемонии, которую провели на базе Подгорица. Ролик был сделан из салона самолёта. Во время просмотра видеозаписи видно, что глава Министерства обороны Черногории Предраг Бошкович смотрит в иллюминатор. В это же время два указанных истребителя НАТО пролетают рядом в небе над Черногорией.

В сообщении альянса в Twitter указывается, что факт сопровождения черногорского самолёта греческими и итальянскими истребителями означает, что в государстве начала работать военная воздушная полиция.