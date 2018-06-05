Украина опубликует секретные документы о Чернобыльской АЭС

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Документы будут доступны на официальном сайте в открытом доступе. Все желающие смогут ознакомиться с развитием атомной энергетики во времена СССР, а также узнать некоторую секретную информацию.

В сообщении указано, что Украина готовится опубликовать секретные документы о Чернобыльской АЭС. В них рассказывается история строительства самой станции, а также раскрываются некоторые секретные факты о самом взрыве реактора. Вдобавок, в официальном доступе появится информация о радиоактивном облаке, а также о действиях властей и сокрытия ими же ужасных фактов о катастрофе.