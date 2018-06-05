"Дядечка": Главред RT Симоньян посмеялась над попыткой Порошенко «учить ее русскому»

Сегодня, 20:27

Маргарита отреагировала на высказывания украинского президента в ее адрес, которые были опубликованы после очередного интервью главы государства. В рамках беседы с журналистами политик отметил, как редактор неправильно использовала трактовку слова «вождь».

Главред новостного портала RT Маргарита Симоньян искренне посмеялась над попыткой Петра Порошенко «учить ее русскому». По ее словам, она имеет золотую медаль лингвистической гимназии, красный диплом журналистского факультета, поэтому поинтересовалась, может ли похвастаться подобными достижениями украинский президент.

Симоньян также отметила, что Порошенко «умилил ее до слез», а также назвала чиновника «дядечка». Президент Украины прокомментировал высказывание Маргариты именно о том, что Владимир Путин – вождь, что заявила главред после победы политика на выборах. Порошенко подчеркнул, что в русском языке «вождь» означает «фюрер», и Симоньян должна это знать.